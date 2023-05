MANDURIA – Quale futuro per l’Italia? Quali le prospettive e le azioni da implementare per rendere l’Italia sempre più competitiva alla luce degli investimenti messi in campo con il PNRR? Sono queste le domande a cui si propone di rispondere la quarta edizione di “Forum in Masseria”, la rassegna organizzata l’8, 9, 10 e 11 giugno da Bruno Vespa presso la Masseria Li Reni, in provincia di Taranto, con il supporto di Comin & Partners, società di consulenza strategica per la comunicazione.Quest’anno, si alterneranno sul palco della Masseria quarantatrè ospiti, di cui otto Ministri, nel corso di quattro giornate all’insegna del dialogo che saranno inaugurate dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Otto panel tutti moderati da Bruno Vespa, per fare il punto sulle politiche messe in campo nel nostro Paese e ragionare su possibili scenari futuri insieme ad esperti del settore economico e produttivo, politici di Governo e figure autorevoli in campi nevralgici del Paese.Tanti saranno i focus dei diversi panel: dopo l’anteprima di giovedì 8, nella giornata del venerdì ci si interrogherà su quali siano gli elementi da cui il settore agricolo non può prescindere, sugli aspetti chiave del nuovo Sistema Sanitario Nazionale e sulle strategie dell’Italia in termini geopolitici. Il potenziamento infrastrutturale dei trasporti, il valore della cultura aziendale e la transizione ecologica saranno invece i temi della giornata del sabato, e in chiusura si verterà sul rilancio industriale del Sud e sulla cultura, comparto chiave per la valorizzazione del sistema-Paese.Partner dell’intera iniziativa sono, AISCAT Servizi, ANCE, ANIA, Banca Ifis, BMW, Confagricoltura, Ferrovie dello Stato, Maire, Novartis Italia, NTT DATA, Philip Morris Italia, Poste Italiane, Siram Veolia. La rassegna è patrocinata dalla Regione Puglia.