Esce il 19 maggio per 21co/LaTarma Records “Voglia di vivere”, il nuovo album di Angelina Mango, cantautrice del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. L’album è anticipato dal nuovo singolo “Ci pensiamo domani”, brano scritto con Fulminacci, Alessandro La Cava e Zef, in uscita il 12 maggio su tutte le piattaforme digitali.La cantautrice nelle sue canzoni affronta temi come le inquietudini della GenZ, l’amore, il bisogno di libertà e il valore della famiglia, legando uno stile urban al cantautorato. Le sue influenze musicali, tra rap italiano e americano, R&B e musica strumentale, le permettono di spaziare tra generi diversi e di portare nelle sue produzioni freschezza e originalità.Nel corso della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, la cantautrice ha presentato la title track “Voglia di vivere”, scritta a quattro mani insieme a Giorgio Pesenti e prodotta da Michelangelo, che ha già raggiunto oltre 4 milioni di stream, l’intensa ballad “Mani vuote”, scritta da Angelina e prodotta da Canova e la coinvolgente “Ci pensiamo domani”.Talento indiscusso dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Angelina Mango si è fatta notare per voce e personalità mostrando puntata dopo puntata la sua poliedricità, interpretando brani inediti, cover tra passato, presente e riscritture.Angelina è finalista di questa edizione del talent di cui è una delle protagoniste assolute, come dimostrano i numeri sui social: la cantautrice conta, infatti, 183mila follower su Instagram e 142mila follower su TikTok con oltre 2 milioni di likes. Durante il corso della semifinale #AngelinaMango è stato inoltre trend topic su Twitter.