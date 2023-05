Da un'idea di due imprenditori, Marco e Oreste, nasce il progetto Apparecchia la Puglia, un viaggio tra le prelibatezze della tavola pugliese. Olio, pasta, vini, formaggi e tanto altro, l'obiettivo dei due giovani pugliesi, è quello di proporre una ricchezza di proposte gastronomiche che mettono in risalto i tantissimi prodotti di livello della nostra amata regione.

Com’è nata l’idea di Apparecchia la Puglia?

L'idea di Apparecchia la Puglia nasce dalla voglia di due amici, Marco e Oreste, di restare nella loro terra, di investire nel territorio e contribuire a valorizzare i suoi prodotti tipici, soprattutto quelli delle piccole aziende agricole e masserie. Abbiamo riunito circa 10 aziende in un unico sito web, alcune non hanno ancora un sito di proprietà, e siamo stati i primi a dare loro una svolta digitale. Ci piace definire il nostro sito un "E-Commerce giovane" perchè oltre a noi due, hanno contribuito alla creazione del logo e del sito due nostri amici 24enni, Antonella e Giuseppe.

Quali sono le vostre proposte?

Proponiamo vari prodotti tipici pugliesi (pasta, vini, formaggi, mieli, dolci, conserve, oli evo, legumi...), tutti provenienti da masserie e piccole aziende agricole situate fra Ostuni, Carovigno e la Riserva Naturale di Torre Guaceto. Sono prodotti a km0, alcuni anche bio e slow food e non mancano le certificazioni IGP ed IGT. Per le idee regalo e i ricordini da portar via dalla Puglia abbiamo pensato a delle box di cartone disegnate a mano da un'artista di Carovigno, Angelo Lotti, che con le sue mani, dipinge le bellezze del nostro territorio.

Da quale clientela arrivano le richieste?

La maggior parte delle richieste arriva dalle regioni del nord Italia, principalmente Veneto, Lombardia, Emilia, Liguria ma anche dal Lazio. Per quanto riguarda l'Europa, principalmente la Germania e il Belgio. Abbiamo anche una clientela B2B, infatti durante tutta la stagione estiva serviamo B&B e case vacanze che decidono di accogliere i loro ospiti con le nostre box, personalizzate a loro piacimento!

Perchè scegliere la vostra cucina e la Puglia?

Scegliere i nostri prodotti vuol dire acquistare qualcosa di salutare e a km0 ma anche contribuire alla crescita enogastronomica ed economica del nostro territorio, alla valorizzazione di quelle piccole aziende che ancora fanno a mano i loro prodotti, utilizzando le ricette antiche di famiglia e le materie prime coltivate nei loro terreni. Non per vantarci, ma siamo la regione più bella del mondo, abbiamo il buon cibo, fantastiche tradizioni e il vero calore che solo noi sappiamo trasmettere...e se volete apparecchiare le vostre tavole con le migliori bontà, ovviamente scegliete Apparecchia la Puglia.





Per info:

https://www.apparecchialapuglia.it/