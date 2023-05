BARI - L’attività di indagine svolta dalla Polizia di Stato ha consentito di deferire all’autorità giudiziaria, in tre diversi interventi, sei persone presuntivamente responsabili (accertamenti ancora nella fase delle indagini preliminari e che deve essere confermato dal giudice nel contraddittorio con la difesa) di eventi delittuosi accaduti nei pressi di piazza Aldo Moro in Bari.Nel primo intervento gli agenti della Polfer hanno deferito in stato di libertà, un cittadino egiziano di 18 anni per il reato di rissa e lesioni personali aggravate. Il 18enne, nella serata del 25 marzo, avrebbe sferrato con un coltello un fendente all’addome di altro connazionale minorenne, ferendolo al torace e alla mano destra, a seguito di una lite scoppiata tra due gruppi di stranieri di giovane età. I due gruppi si sarebbero poi diretti presso la stazione ferroviaria dove l’egiziano veniva picchiato selvaggiamente con pugni e schiaffi.Nel secondo intervento sono stati denunciati due uomini, un 29enne ed un 31enne, per il reato di rapina avvenuta in piazza Moro nei confronti di un cittadino gambiano che, nella serata del 12 maggio, sarebbe stato aggredito e rapinato di due telefoni cellulari e della somma di 400 euro.Nel terzo e ultimo intervento lo scorso 19 maggio sono stati denunciati in stato di libertà altre tre persone, per il reato di rissa aggravata. I tre sarebbero stati coinvolti in una rissa, nei pressi della biglietteria Amtab ubicata in piazza Moro. Dalla perquisizione effettuata negli uffici di Polizia sono stati sequestrati: una banconota da 20 euro falsa, una carta di identità ed una carta prepagata intestate a terzi, un telefono cellulare riportato alle “condizioni di fabbrica” ed alcune dosi di hashish e marijuana.