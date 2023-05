BARI - Il Pnrr stanzia importanti risorse per istruzione e ricerca. Una fetta di questi finanziamenti è riservata agli Istituti Tecnologici Superiori. Se ne parlerà giovedì 1 giugno, alle ore 10.30, nella sede di Confindustria Bari (via Amendola 172/5), durante la conferenza stampa organizzata dall’ITS Logistica Puglia in collaborazione con la Sezione Trasporti e Logistica di Confindustria Bari e BAT dal titolo “Pnrr, transizione green e digitale, le nuove sfide del lavoro. Il ruolo degli ITS”.Le aziende avvertono in misura sempre maggiore la carenza di figure professionali specializzate e qualificate. Per colmare il mismatch tra domanda e offerta il Pnrr stanzia importanti risorse per istruzione e ricerca anche attraverso l’attività degli Istituti Tecnologici Superiori. In sintonia con le linee strategiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ITS Logistica Puglia ha programmato investimenti e rinnovato l'offerta formativa puntando sull'innovazione.Alla conferenza stampa interverranno: Sebastiano Leo, Assessore regionale Lavoro e Formazione Professionale; Natale Mariella, Presidente Sezione Trasporti e Logistica di Confindustria Bari e BAT; Gabriele Valerio, Funzionario Regione Puglia Sistema ITS, Silvio Busico, Presidente ITS Logistica Puglia; Luigia Tocci, Direttore ITS Logistica Puglia.