ROMA - Ieri si è conclusa la due giorni dedicata all'evento giovani "Scriviamo il futuro, un Patto generazionale per l'Italia". 400 Under30 che da tutta Italia si sono riuniti in 20 tavoli di lavoro per affrontare 10 sfide generazionali, dal fenomeno dei Neet, all'integrazione europea, alla sanità. - Ieri si è conclusa la due giorni dedicata all'evento giovani "Scriviamo il futuro, un Patto generazionale per l'Italia". 400 Under30 che da tutta Italia si sono riuniti in 20 tavoli di lavoro per affrontare 10 sfide generazionali, dal fenomeno dei Neet, all'integrazione europea, alla sanità.





Ragazze e ragazzi che hanno avuto modo di discutere con esperti, parlamentari di Azione e tecnici, per poi confrontarsi tra di loro ed elaborare proposte anche per correggere le scelte sbagliate del governo Meloni.

Proposte concrete, implementabili, con una chiara stima di costo e un percorso per la loro applicazione nel tempo che hanno poi presentato in un'Assemblea a loro dedicata.

Vogliamo ringraziare tutti i giovani che hanno partecipato, con entusiasmo e passione, e ricordare l'impegno di Marco Zannino, responsabile Giovani di Azione, per aver organizzato e reso possibile questo momento di confronti molto importante.

L'Italia ha bisogno del coraggio che solo una nuova generazione può mettere in campo. È per questo che facciamo politica. Per costruire giorno do-po giorno una proposta di governo sempre più credibile e sempre più seria.

Stiamo ricevendo messaggi di gran-de entusiasmo da tutto il Paese. Noi ripartiamo da qui: dalle idee, dal lavoro e dall'impegno di questi giovani.

Inoltre, si terrà questa sera alle ore 18.30 il secondo webinar della nostra "Scuola di Formazione Carlo Rosselli - Le radici di ieri, le sfide di domani" per cui sono arrivate oltre 3000 iscrizioni.