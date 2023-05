BARI - Avrà luogo Sabato 13 Maggio, alle ore 18:30, presso il Teatro Comunale “N.Piccinni” di Bari, la Cerimonia di Consegna delle Borse di Studio promosse dall’Opera Pia Monte di Pietà e Confidenze – Arciconfraternita del Santissimo Sacramento di Molfetta che, in sinergia con il Politecnico di Bari e l’Università degli Studi di Bari, premieranno studenti, laureandi e laureati meritevoli.Fedele ai suoi scopi originari di assistenza e beneficenza, l’Istituzione di assistenza e beneficenza dell’Opera Pia persegue così l’alto obiettivo di “procurare l’educazione, l’istruzione, l’avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico”.Patrocinando l’evento, il Comune di Bari riconosce all’iniziativa un interesse comunitario per le sue caratteristiche intrinseche di prossimità e reciprocità.Lo scenario del Teatro Piccinni di Bari ben rappresenta il prestigio della Cerimonia di Consegna delle seguenti Borse di Studio: L’Opera Pia per il futuro degli Studenti  L’Opera Pia – Prof. Luciano A. Catalano  Mons. Luigi Martella: il progresso morale, sociale ed economico degli uomini di domani  L’Opera Pia – Prof. Ambrosi  L’Opera Pia – Prof. Luigi Lopez  L’Opera Pia – Prof. Vincenzo TortorellaL’evento sarà inoltre l’occasione per la premiazione della terza edizione del Certame Filosofico Nazionale Carabellesiano, promosso dai Licei Classico-Scientifico “Einstein/Da Vinci” di Molfetta, diretti dalla Prof.ssa Giuseppina Bassi, e dall’Opera Pia Monte di Pietà e Confidenze di Molfetta, presieduta dall’Ing. Sergio de Ceglia, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Bari, dell’Università degli Studi di Perugia e della sezione barese della Società Filosofica Italiana.Il Certame ha coinvolto quest’anno sessanta studenti provenienti da istituti liceali di Molfetta, Bari, Bisceglie, Barletta, Bergamo e Clusone e dieci studenti universitari provenienti dalle Università di Bari, di Perugia e dall’Istituto Teologico Pugliese.Alla cerimonia interverranno il prof. ing. Eugenio Di Sciascio, vice Sindaco della Città di Bari, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro” prof. Stefano Bronzini, il Magnifico Rettore del Politecnico di Bari prof. ing. Francesco Cupertino e altre autorità civili ed accademiche.