BARI - Domani, mercoledì 24 maggio alle ore 20.30 nella sala consiliare di Palazzo di Città il Rotary Club Bari Mediterraneo assegna il “Premio Mediterraneo” per l’anno 2023 a Nichi Vendola, affermato uomo politico pugliese, già presidente della Regione Puglia, con la motivazione di “essere stato, con la sua attività politica, sociale e amministrativa, pioniere a fautore dell’impulso al cambiamento della nostra amata Regione Puglia”.Alla cerimonia, patrocinata dal Comune di Bari, saranno presenti l’assessora comunale alle Culture Ines Pierucci e il presidente del Club per l’anno rotariano 2022-2023 Paolo d’Ambrosio.Il premio ha la finalità di “conferire a eminenti personalità distintesi per aver operato - nella città di Bari o nell’area del Mediterraneo - in sintonia con gli ideali e gli obiettivi del Rotary, per propagare la comprensione reciproca, anche culturale, la buona volontà e la pace”.Durante la serata, Vendola illustrerà il suo pensiero sul Mediterraneo come crocevia di popoli e culture che su esso si affacciano, sulla pace e sui diritti civili.