Sanità, Palese: bene l'ok unanime in Consiglio a quattro provvedimenti per migliorare il Ssr

BARI - “Quella di oggi in Consiglio Regionale è stata una giornata molto positiva. Esprimo la soddisfazione del Governo regionale per l’approvazione, all’unanimitá, di quattro provvedimenti, tutti su proposta di consiglieri regionali, che contribuiranno a migliorare il servizio sanitario regionale in favore dei cittadini. Con il voto positivo di tutto il Consiglio alle norme sullo psicologo di base; sullo Screening neonatale; sul dentista e l’anestesista per i disabili nei Presidi di assistenza territoriali dotati di servizio chirurgico e sulla prevenzione e il contrasto delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità nell’ambito delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, ritengo che sia stata scritta una pagina di buona politica al servizio dei cittadini”. Lo dichiara in una nota l’assessore alla Salute della Regione Puglia, Rocco Palese.