BARI - E' stato condannato a due anni e dieci mesi di reclusione per una spaccata in centro a Bari il 37enne Hamza Naimi, ritenuto responsabile del furto con spaccata avvenuto a Bari la notte tra il 16 e 17 maggio nella profumeria Douglas in Corso Cavour, nel centro cittadino. Naimi è stato riconosciuto come colpevole per i reati di furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.