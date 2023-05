LECCE - Vari appuntamenti in provincia di Lecce per la giornata di Domenica 28 maggio:Alle 11 proseguono le visite guidate nel Parco archeologico di Rudiae a Lecce. Quello della città fondata dai Messapi, nota soprattutto per aver dato i natali al padre della letteratura latina Quinto Ennio (239-169 a.C.), è uno dei siti archeologici più importanti del Salento, oggi fruibile grazie al partenariato pubblico-privato per la promozione e valorizzazione stipulato tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e A.R.Va srl - spin off dell'Università del Salento, anche sulla base di un preventivo accordo tra la Soprintendenza e il Comune di Lecce. Dal primo week end di giugno (con apertura straordinaria anche venerdì 2 giugno), le visite si terranno ogni sabato e domenica con turno unico alle 18:30. Gli scavi archeologici, avviati sin dalla seconda metà dell'ottocento, hanno riportato alla luce aree di necropoli, tombe ipogee scavate nella roccia, porzioni delle fortificazioni messapiche, oltre a tratti di strade basolate, luoghi di culto ed edifici pubblici di età romana. Al centro dell’insediamento si conserva l’Anfiteatro romano, costruito durante il regno dell’imperatore Traiano (98-117 d.C.) e riportato alla luce recentemente. Durante le visite sarà ricordata anche la figura di Otacilia Secundilla, una giovane donna romana vissuta duemila anni fa che, con la sua opera filantropica ha donato le economie proprio per la costruzione dell’Anfiteatro. Info e biglietti www.parcoarcheologicorudiae.it.Dalle 18 (ingresso libero), con la conclusione della stagione Unica - un nuovo contatto, si festeggia il primo compleanno di Nasca il teatro a Lecce. Un anno di teatro, musica, danza, mostre, laboratori, eventi, incontri e tanto altro da celebrare insieme con una lunga serata. Il via alle 18 con la presentazione del libro "24 Storie di bici" di Alessandra Schepisi e Pierpaolo Romio (Sole 24 ore), moderata dal giornalista e cicloesploratore Roberto Guido. Alle 19 in scena una nuova replica dello spettacolo "Un cuore a pedali" di Ippolito Chiarello, liberamente ispirato al libro "Appunti di Geofantastica" di Gianluca Caporaso e Sergio Olivotti (Editore Lavieri), sostenuta dalla Fondazione Alta Mane Italia, alla quale assisterà anche un gruppo di cicliste e ciclisti di Bimbinbici, manifestazione promossa da Fiab-Cicloamici e LeccePedala, che partirà alle 18:30 dal Parco di Belloluogo per raggiungere il teatro. In chiusura tanta musica per la Festa del FUS - Fondo unico dello spettatore di Nasca con la "riscossione degli interessi" e tanti regali per i soci. Il viaggio nomade in giro per il mondo dell'attore, autore e regista Ippolito Chiarello e della compagnia Nasca Teatri di Terra, ha trovato finalmente anche una vera casa da condividere con la gente e le realtà artistiche di tutta la città. Nasca è una delle associazioni alle quali, grazie alla collaborazione con il Comune di Lecce, è stato assegnato un immobile al piano terra dei condomini di edilizia residenziale pubblica Arca Sud nella Zona 167/B. Info 3286848339 - nasca@ippolitochiarello.it.Dalle 19 (ingresso libero) alle Officine Culturali Ergot di Lecce con Cartoline da Mondo sorcio prosegue "Di e con - Prove aperte d’autore", rassegna teatrale ideata e diretta da Giulia Maria Falzea e Osvaldo Piliego. Francesco Cortese e Ottavia Perrone presentano un esperimento, in forma di lettura, a partire dall’ultima produzione teatrale di ZeroMeccanico Teatro che debutterà il prossimo settembre. In uno scenario ibridato da video game e reality show, si svolge la storia di Lorenzo, quarantenne di provincia alle prese con una vita, a suo dire, anonima e alla disperata ricerca di fama. Attraverso un dialogo serrato con una entità superiore che governa lo show, Lorenzo snocciola le contraddizioni di una intera generazione. È la storia di un riscatto atipico: giusto perché oltrepassa la sua comfort zone e si mette alla prova, sbagliato perché non ha considerato il prezzo da pagare. ZeroMeccanico Teatro è una compagnia teatrale indipendente con base a Gallipoli. Propone un teatro ibridato da più linguaggi artistici e opera in stretta connessione con la comunità intorno, realizzando festival e rassegne di arte partecipata. Agisce sul territorio pugliese dal 2013 e utilizza l’arte scenica come mezzo trasversale ad altre discipline, in una sinergica contaminazione tra teatro, arte contemporanea e scrittura. Agisce sul territorio attraverso laboratori, produzioni teatrali, festival. Dal 2019 si occupa della direzione artistica del Gallipoli in Poesia Festival, format del Comune di Gallipoli. Realizza percorsi e progetti in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado. Prenotazione consigliata 0832246074 - info@ergot.it.Dalle 21 (ingresso libero) nuovo appuntamento con la musica dal vivo sulla terrazza di Nuvole, il cocktail bar e bistrot del Castello Volante di Corigliano d'Otranto. Affiancata da Roberto Fedele (batteria), Marco Piazzolla (chitarra) e Tonio Longo (basso), la cantante leccese Raffaella Roccasecca proporrà un viaggio musicale tra grandi successi della musica rock italiana e internazionale. In scaletta non mancheranno alcuni brani del suo album d'esordio "Tutta scena", appena pubblicato su tutte le piattaforme digitali e in cd. Musicista, cantante, artista poliedrica, direttrice artistica di eventi e locali, studentessa del Conservatorio di Musica "Tito Schipa" di Lecce, nel suo progetto - con otto canzoni originali scritte da Giacomo Pisanello, Michele Wilde e Margherita de Francesco e prodotti da Giallo e Pask1 - arriva a esprimere pienamente la sua personalità. Dopo anni di concerti e sperimentazione con vari musicisti pugliesi e con il duo Il peccato di Eva (con Daniela Cataldi), con "Tutta scena" Raffaella inaugura il suo nuovo percorso da solista, nel quale dà sfogo a tutta la sua creatività, spaziando tra rock e glam rock, pop rock, blues e rock’n’roll, delineando e mostrando il suo spiccato talento. Dalle 19 sarà possibile degustare un aperitivo con i cocktail di Nuvole e apprezzare il rinnovato menù proposto dagli chef Andrea Mazzola e Diletta Bagordo. Info e prenotazioni tavoli 3343429268⁣ - nuvole@ilcastellovolante.it.