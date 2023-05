BARI - “Chiamateli Chef”: una gara tra cuochi casalinghi organizzata dal CIF Provinciale BARI, presieduto da Cristina Maremonti, in collaborazione con “Le mani di Proserpina”(Presidente Isa Gigante).Un premio in onore di Giovanni Lacoppola, indimenticabile Provveditore agli studi e nel tempo libero “Chef per passione”. La gara si svolgerà il 17 maggio dalle 17.00 presso L'Elisir Resort la Madonnina, dove un’eccellente giuria, presieduta da Renato Morisco, Gastronomo e culinary technologist, premierà i primi tre classificati.Gli chef saranno presentati da Gianni Ciardo. Illustri ospiti anche nella giuria popolare.