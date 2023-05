Bari, investita in via Napoli: sfiorato il dramma

BARI - Si sfiora il dramma a Bari dove una donna è stata investita in via Napoli. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 e la vittima è stata trasportata al Policlinico di Bari, ma si esclude la prognosi riservata.Al via gli accertamenti della polizia locale.