L'ambulanza era già impegnata in un altro codice rosso e quindi era previsto il suo rientro in ospedale, dove il paziente soccorso è stato lasciato in fretta e furia, per poi arrivare subito sul luogo dell'incidente.



La donna è stata immobilizzata dai carabinieri giunti sul posto, ma è morta fino all'arrivo del 118. La preoccupazione per la mancanza di ambulanze è nota e soprattutto con l'arrivo dell'estate, dove si registra un aumento degli incidenti. Non si sa se con un tempestivo intervento la donna si sarebbe salvata.

MONOPOLI - Dramma a Monopoli dove nella serata di ieri, intorno alle 21.15, una donna di 73 anni è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali con il suo cane. Il giovane alla guida dell'auto, una Fiat 500, ha subito chiamato i soccorsi e, nonostante si trovasse a 50 metri dall'ospedale San Giacomo, l'ambulanza è arrivata 15 minuti dopo.