BARI - “L’imprevisto in gara è da mettere in conto, ma non molliamo e ci prepareremo al top per la prossima gara”. Sono le dichiarazioni a caldo del pilota pugliese Ivan Pezzolla alla fine della smart e-cup nel fine settimana dove ha rappresentato Maldarizzi Automotive, un commento lucido che spiega i dettagli tecnici del contatto in bagarre al primo giro.Il Misano World Circuit ha visto l’esordio stagionale della smart e-cup, ospitata all’interno del Grand Prix Truck, per la sesta stagione partita il 21 maggio per il primo dei cinque appuntamenti delle 12 gare in programma. La seconda tappa si terrà a luglio a Vallelunga.L'iconico polpo biancorosso barese è il simbolo che il dealer ha scelto per il debutto nell'e-motorsport con il pilota di Bari, fondatore e CEO di Safe Emotion e già general manager del Levante Circuit, che ha affrontato per la prima volta l'avventura nel motorsport elettrico, scegliendo il suo 33 per la smart e-cup che porta i colori della sua città. "Sono felice di poter rappresentare la mia regione grazie al supporto di un dealer così prestigioso, protagonista del nostro territorio – ha affermato Pezzolla - in un campionato unico nel suo genere, promosso da Mercedes-Benz Italia".Sulla carrozzeria della smart svetta il nome MA.D.E., il Club automobilistico firmato Maldarizzi Automotive per gli amanti della guida sportiva. MA.D.E. è il più grande club del Sud Italia dedicato ai possessori di performance car, auto sportive e luxury, con un programma di attività riservato a clienti speciali, con eventi a tema, corsi di guida sicura e sportiva, raduni, gare, car tour, esibizioni sportive e di intrattenimento.Dal 1979 Maldarizzi Automotive è una delle più importanti realtà italiane del mercato automobilistico, con sedi in Puglia e in Basilicata, e da sempre costruisce cultura sul tema della mobilità, per rendere consapevole il consumatore rispetto al servizio offerto, creando innovazione e ispirandosi ai trend di mercato internazionali. Da questa visione nasce l'impegno nella smart e-cup, il primo campionato al mondo dedicato ad una vettura turismo 100% elettrica.