LECCE - Dopo la minaccia choc dell'ex fidanzato ha chiamato subito i carabinieri che lo hanno arrestato. Il messaggio dell'ex compagno 33enne di Ruffano, in provincia di Lecce, era a dir poco minaccioso: “Vengo sotto casa e ti sfregio con l’acido” ed ha allarmato non poco la donna che ha subito allertato i militari.Una volta sul posto, il 33enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l'accusa di stalking. Si tratta di un operatore socio sanitario in servizio presso l'ospedale di Gallipoli. Il 33enne tormentava da mesi la ragazza quando questa ha deciso di porre fine alla loro storia.Da quel giorno sono iniziate le continue telefonate, pedinamenti, appostamenti, fino a quel messaggio su WhatsApp che ha allarmato la giovane. Dopo mesi di abusi, la giovane ha avuto il coraggio di denunciarlo. Il 33enne non ha opposto resistenza alla vista dei carabinieri. In macchina non aveva bottiglie di acido o armi come aveva annunciato.