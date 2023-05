Bari, martedì 23 maggio 2023 arriva 'Lusaka in Tour': Diego 'Mwanza' Cassinelli, una città e la speranza in uno slum



BARI - 27 giorni, 27 eventi per raccontare Lusaka, la capitale dello Zambia. Non solo le sue strade e le piazze, ma l'atmosfera, la gente e una storia: quella di un uomo che ha trovato il progetto della sua vita in una favela polverosa, e qui ha fatto qualcosa di grande. - 27 giorni, 27 eventi per raccontare Lusaka, la capitale dello Zambia. Non solo le sue strade e le piazze, ma l'atmosfera, la gente e una storia: quella di un uomo che ha trovato il progetto della sua vita in una favela polverosa, e qui ha fatto qualcosa di grande.





Diego "Mwanza" Cassinelli è un uomo la cui storia ne fa nascere altre: pasticciere, educatore sociale, sognatore pragmatico di Moncucco di Vernate, in provincia di Milano, lascia tutto 12 anni fa per trasferirsi nello Zambia, a Lusaka. Per la precisione, a Bauleni, un agglomerato di vicoli, baracche in lamiera, stradine sterrate e povertà: la versione zambiana delle favelas sudamericane.

A Bauleni, Diego Cassinelli, trova il progetto della vita: fonda In&Out of the ghetto, un’organizzazione zambiana no profit che sostiene programmi educativi rivolti ai giovani, per permettere loro di uscire dal ghetto attraverso lavoro, istruzione, speranza e bellezza: nascono così un centro di aggregazione e formazione sociale, il Biko Center, una scuola, una pasticceria, una foresteria per ospitare i volontari, una scuola di calcio, luoghi dove fare musica… e molto altro.

Per raccontare il suo mondo, la città e lo Zambia, Diego Cassinelli ha scritto un libro, Lusaka, quarto volume della collana Le città visibili del progetto editoriale OGzero, curato, per la parte africana, dal giornalista e scrittore Angelo Ferrari, e a maggio sarà “on the road” per raccontare Lusaka, Bauleni e il suo Zambia in un viaggio che toccherà 27 città in 27 giorni e che arriverà nel capoluogo pugliese martedì 23 maggio 2023, alle ore 19.00 presso Liberrima in Via Calefati 12, con "Lusaka in Tour - Diego cassinelli racconta il suo Zambia".

Insieme a Ilenia Caito, meglio nota come La libraia misteriosa, Diego Cassinelli incontrerà lettori, appassionati di Africa e di progetti che sanno, dal basso, fare una rivoluzione, in un incontro aperto a tutti.

Con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia in Zambia, "Lusaka in tour" attraverserà 15 regioni italiane per 27 eventi: reading, musica, dibattiti, incontri con l’autore attraverso la penisola, da nord a sud e ritorno. Un tour senza soste, quasi un’impresa epica per raccontare un mondo e un modo diverso di intendere il futuro, l’Africa, la solidarietà.

Lusaka in tour si compone di un serrato programma di incontri realizzato grazie al supporto di una realtà visionaria come Ricola, azienda svizzera storica che dal 1940 realizza caramelle e tisane a base dell’originale e unica ricetta alle 13 erbe alpine svizzere e con la collaborazione di realtà quali Ostello Bello, Combo, POPUP • libri/spunti/spuntini, Fogola Fàgola e Africa Sarda, associazione culturale fondata dalla cantautrice Carla Cocco (www.africasarda.com).

Lusaka in Tour, con la media partnership di Africa Rivista, coinvolge molteplici realtà e persone che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa regalando spazi, tempo e voci: librerie, istituzioni comunali, giornalisti, attori e musicisti.

Lusaka in Tour è un giro d’Italia dedicato a chi ha voglia di incontrare una storia che si intreccia con altre storie fatte di dolore, speranza, bellezza, futuro. Un viaggio all’insegna della sostenibilità, che fa uso di mezzi di trasporto pubblici e condivisi, e che vuole valorizzare il talento del territorio, co-progettando il programma degli eventi assieme alle realtà locali. Un mix per diffondere consapevolezza, uscire dal recinto della propria zona di comfort e poter vedere in maniera obiettiva attraverso gli occhi di chi vive quotidianamente uno dei luoghi che spesso viene raccontato con pregiudizi e stereotipi. È possibile sognare insieme un mondo accogliente e bello per tutte e tutti, proprio come recita il motto del Biko Center: "Beauty will save the world. - La bellezza salverà il mondo".