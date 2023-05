BARI - “In un colpo solo vandalismo, minacce e vilipendio delle vittime degli ‘anni di piombo’. Perché la scritta apparsa nelle scorse ore su un muro di corso Benedetto Croce a Bari in cui si invoca il piombo, cioè i proiettili, contro Fratelli d’Italia è una evocazione inquietante, un atto delinquenziale di fronte al quale esprimiamo il nostro sdegno e, contemporaneamente, ribadiamo che non ci faremo mai intimorire". Così in una nota congiunta il gruppo regionale di Fratelli d’Italia (il capogruppo Ventola e i consiglieri Caroli, De Leonardis, Gabellone, Perrini e Picaro)."Non è la prima volta, e accade da mesi - prosegue la nota -, che nel nostro Paese ci troviamo di fronte a rigurgiti nostalgici e atti violenti da parte di chi, evidentemente, vorrebbe instaurare un clima di terrore da cui l’Italia, fortunatamente, è uscita fuori qualche decennio fa. Ci auguriamo che venga fatta piena luce su questo gesto vile e che siano individuati rapidamente i responsabili di questa pericolosa minaccia. Esprimiamo, inoltre, la nostra solidarietà a tutti gli elettori, iscritti, militanti, simpatizzanti e amministratori di Fratelli d’Italia. Perché questo gesto infame è diretto non al simbolo, ma a tutte quelle persone che si riconoscono in quel simbolo e nei valori di Fratelli d’Italia.“Auspichiamo che tutta la politica, a prescindere dal colore politico, condanni questa intimidazione violenta che inquina il dibattito democratico e civile” conclude la nota di FdI.