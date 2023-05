Da venerdì 12 maggio sarà disponibile negli store digitali 'Perdevo te', il nuovo singolo che porta la firma di Siba. Il brano, pubblicato per l’etichetta discografica Tulipani nel bronx di Giuseppe Fisicaro, rappresenta una rinascita e l'inizio di un nuovo percorso artistico. Siba oggi ha piena consapevolezza e visione del suo panorama personale, dopo un periodo buio che però, lo ha aiutato a ritrovare se stesso in tutto e per tutto.





"Quando si cresce ci si rende conto di quante cose si sono perse o si è rischiato di perdere, per aver preso delle strade sbagliate. L'importante è rendersi conto prima o dopo di quello che è davvero importante per stare bene con noi stessi." "un giorno riflettendo mi sono reso conto di tutte le cose che nella vita sono riuscito a non far scappare e ho provato a metterle su una bilancia con le cose che invece ho perso, è facile intuire da quale lato pendesse, in quel lato c'erano tante cose, ma lei è rimasta in quello piú leggere ed è quello che conta."





Cresciuto nel sud-est di Milano nelle zone di via Padova e viale Monza, Siba, fan del rap underground, partecipa a diversi eventi di freestyle a Milano, per poi dedicarsi molto tempo dopo a ricercare un'espressione musicale a lui appropriata, sperimentando la sua voce e ricercando la sua vera esigenza. Crescendo in una situazione finanziaria non agevole, decide di partecipare a diversi talent per fare conoscere la sua musica, ottenendo degli ottimi risultati.





Dopo la vittoria al talent The Coach nel 2021, conosce l’editore Giuseppe Fisicaro ed inizia a collaborare con la sua società di consulenza “Digital Noises” ed inizia uno straordinario lavoro che dura ancora oggi. Con l’etichetta Tulipani nel Bronx escono numerosi singoli di Siba, fino alla pubblicazione del suo primo album.