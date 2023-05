Bari, moto in fiamme dopo incidente: grave 60enne

BARI - Attimi di paura ieri sera in via Caldarola, nel quartiere Japigia, dove un 60enne è caduto dalla moto. Il mezzo ha poi preso fuoco. Intervenuti sul posto la polizia locale, il 118 e i vigili del fuoco. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari.