BARI - Gli agenti della Polizia Locale di Bari hanno scoperto alcuni dipendenti di una piccola impresa edile mentre scaricavano a San Giorgio dei secchi, un bidè, un lavandino e altri rifiuti speciali, scarti di alcuni lavori effettuati in un B&B di Mola. Gli operai sono stati scoperti in flagranza di reato da una pattuglia della Polizia locale, che si era appostata dopo una segnalazione dell’Amiu.I cinque sono stati prima fermati e poi sono stati costretti a riprendersi i rifiuti. Gli operai e il titolare sono stati denunciati per il reato di abbandono di rifiuti. I dipendenti hanno dichiarato di non avere alcun contratto di lavoro.