Tennis, a Madrid Karatsev e Struff volano in semifinale

Nei quarti di finale del torneo ATP Master 1000 di Madrid di tennis il russo Aslan Karatsev vince 7-6 6-4 col cinese Zhang Zhizhen e si qualifica per la semifinale. Per il russo prima storica semifinale della sua carriera in un torneo Master 1000. Karatsev è il numero 121 al mondo nella Classifica ATP.

Il cinese è novantanovesimo. Il tedesco Jan Lennard Struff prevale 7-6 5-7 6-3 con il greco Stefanos Tsitsipas e si qualifica per la semifinale. Tra le donne nella prima semifnale la bielorussa Aryna Sabalenka vince 6-4 6-1 con la greca Maria Sakkari e si qualifica per la finale. Nella seconda semifinale la polacca Iga Swiatek prevale 6-1 6-1 con la russa Veronica Kudermetova e si qualifica per la finale.