- In Serie B la Reggina è stata penalizzata di 4 punti dal TFN, il Tribunale Federale Nazionale dopo l’udienza che si è svolta nel pomeriggio di Giovedì 4 Maggio. La sanzione è stata decisa in seguito alla richiesta della Procura Federale perché la società calabrese non ha pagato le ritenute IRPEF e gli stipendi ai tesserati di Gennaio e Febbraio 2023. La Reggina è scesa da 46 a 42 punti ciòè dal settimo al quattordicesimo posto e fuori dalla zona play off.

I calabresi erano già stati penalizzati di 3 punti il 17 Aprile per non aver pagato le ritenute IRPEF e gli stipendi ai tesserati di Novembre e Dicembre 2022. Giovedì 11 Maggio ci sarà l’udienza alla Corte Federale per il ricorso della Reggina contro la penalizzazione di 3 punti. La società calabrese presenterà ricorso alla Corte Federale anche su questa penalizzazione di 4 punti. La Reggina sfiderà Sabato 13 Maggio alle 14 il Bari al “San Nicola”nella trentasettesima giornata di Serie B.

Non è escluso però che la società calabrese possa richiedere il blocco dei play off se i ricorsi fossero respinti in una data successiva al 19 Maggio giorno in cui terminerà la fase regolare del campionato. In questo caso i play off potrebbero iniziare in ritardo a Giugno invece che il 26 e il 27 Maggio. Il Parma è stato penalizzato di 1 punto per il mancato versamento delle ritenute Irpef di Febbraio 2023. Questa sanzione è stata patteggiata dopo l’accordo tra la società emiliana e la Procura Federale della FIGC. Il Parma è sceso da 52 a 51 punti ed è quinto insieme al Cagliari.