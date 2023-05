BARI - Si è sfiorato il dramma sabato notte sulla ss16 tra Torre a Mare e Mola di Bari dove un 50enne ha tentato di togliersi la vita prima andando a sbattere con la macchina contro il guardrail, poi scavalcando lo spartitraffico e piazzandosi al centro della corsia. L'uomo si è così avvicinato a un'auto di passaggio a braccia aperte. Alla guida dell'auto c'era il maresciallo calabrese Paolo Eugenio Macri, istruttore presso la Legione Allievi Finanzieri di Bari, rientrato in caserma e in quel momento fuori servizio.Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, il finanziere, dopo essersi accorto della gravità della situazione ed essere sceso dall'auto, ha provato a tranquillizzare il 50enne. Non è stato facile anche perché l'uomo ha provato a buttarsi sotto un'altra auto, prima di essere fortunatamente fermato dallo stesso finanziere. Dopo 15 minuti e un SOS telefonico, sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118.Il 50enne è stato portato in ospedale, prima di ringraziare il militare: "Sei il mio angelo custode".