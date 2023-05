BARLETTA (BT) - Attimi di paura nella Città di Eraclio dove un ragazzo di 22 anni è stato gambizzato da due colpi di pistola in una sparatoria avvenuta ieri sera in largo San Nicola, nei pressi del mercato rionale del quartiere Settefrati. La sparatoria è iniziata dopo una colluttazione tra alcune persone.La piazza è stata blindata dalle forze dell'ordine. Il 22enne, di origini marocchine, è stato trasportato all'ospedale Dimiccoli. Le sue condizioni non sembrano gravi.