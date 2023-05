La stessa offre un'ampia gamma di attività, culturali e sociali. Ed ecco che pensa di invitare a tenere un corso di aggiornamento, chiamando un suo compaesano proprio Felice Carano. Quest’ultimo, assistente formatore nei corsi di allievo allenatore e di base con la Fip , fresco di vittoria del campionato di serie C silver a Canosa di Puglia con la Canusium Basket.





In due giornate Felice ha diretto,insieme a Francesco e con lo staff dei tecnici della Juvenilia di Durazzo, gli allenamenti di circa cento bambini dagli otto ai dodici anni per un confronto formativo su programmazione e didattica nel settore giovanile e subito dopo ci si è fermati per fare delle riflessioni sulle attività svolte. Un‘ iniziativa straordinaria che sicuramente avrà del seguito per la crescita culturale delle due comunità sportive sotto lo stemma della Città di Trinitapoli.

- E’ la storia di un inizio di gemellaggio, grazie a due trinitapolesi doc che si sono incontrati tramite lo sport, grazie ad un corso di formazione tenuto a Durazzo in Albania riservato ai tecnici di basket. Il primo casalino è Francesco Vitobello, dopo avere conseguito la laurea in scienze motorie e sportive presso l’università degli studi di Urbino, si trasferisce in Albania a Durazzo dove nel 2014 fonda la Qesk Juvenilia, un’associazione giovanile che si dedica alla promozione dell’educazione e della cultura attraverso, soprattutto, le attività sportive.