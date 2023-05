GIOVINAZZO - La nuova e quinta edizione di ‘ Porto Rubino’ è pronta a spiegare le sue vele e navigare verso l’estate 2023: il festival dei mari, nato dalla mente del cantautore pugliese Renzo Rubino, animerà le coste della Puglia dal 30 giugno al 9 luglio, con cinque emozionanti appuntamenti all’insegna della musica e della tutela dei mari.Il porto di Giovinazzo accoglierà per la prima volta il Festival il 2 luglio ospitando Madame, Emma Nolde, i Santi Francesi e Alan Sorrenti. Gli artisti si avvicenderanno a bordo di incantevoli imbarcazioni incorniciate da suggestivi scorci pugliesi. Fra i membri dell’equipaggio ci sarà anche Chiara Galiazzo, la speciale “inviata di bordo” che nel corso delle cinque tappe del Festival incontrerà gli ospiti e racconterà sui social tutte le emozioni e i dietro le quinte di questa manifestazione unica nel suo genere.Un grande evento musicale e non solo, infatti questo festival celebra il mare da proteggere, ispirazione per gli artisti, luogo di incontro e arricchimento unico nel suo genere. Il festival ha da sempre a cuore la salvaguardia dell’ambiente marino e per questa edizione si avvale della collaborazione di importanti partner di sostenibilità d’eccezione.“Siamo lieti di ospitare un evento musicale così importante che fa entrare la città di Giovinazzo in un circuito festivaliero regionale di qualità e sostenibile che sarà promosso anche sulla TV pubblica nazionale”- annunciano il sindaco Michele Sollecito e l’Assessore alla Cultura e Turismo, Cristina Piscitelli- “Abbiamo inoltre voluto garantire la gratuità della partecipazione all’evento in stretta sintonia con la volontà del Direttore artistico Renzo Rubino di rendere liberi questi eventi. Assistere ad uno spettacolo musicale performato su una barca trasformata in palcoscenico con tanti artisti e la nostra città sullo sfondo sarà certamente uno dei momenti più suggestivi ed emozionati del programma dell’estate giovinazzese 2023, pronto a partire a breve”.