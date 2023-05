La sorgente è nel Parco dell’Alta Murgia. Ha tre tipi di acqua, naturale leggermente frizzante e frizzante. Ha uno scarso contenuto di sodio. Fornisce la maggior parte dei ristoranti della Puglia. Ha imprenditori e manager esperti nel settore Food and Beverage a livello nazionale e internazionale. Garantirà un contributo economico importante per questa stagione di basket alla squadra pugliese.

- In A/1 di basket maschile Acqua Orsini è il nuovo Gold Sponsor dell’ Happy Casa Brindisi. L’azienda che distribuisce l’acqua è nata nel 2015. Ha sede in Contrada Filieri a Poggio Orsini in provincia di Bari. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023. E’ un’acqua pura oligominerale povera di sali.