Serie C, Play Off: il Foggia sfiderà il Cerignola al Monterisi





Nelle altre gare di andata domani alle 20,30 l’Ancona ospiterà il Lecco al “Del Conero”, il Pescara affronterà la Virtus Verona al “ Mario Gavagnin- Sinibaldo Nocini” il Vicenza giocherà con la Pro Sesto all’ “Ernesto Breda” e l’ Entella affronterà il Gubbio al “Pietro Barbetti”.

Nell’andata del primo turno della fase nazionale dei Play Off di Serie C il Foggia sfiderà domani alle 20,30 il Cerignola al “Monterisi”. Il ritorno si disputerà Lunedì 22 Maggio alle 20,30 allo “Zaccheria”. I dauni potranno contare in attacco su Ogunseye e Peralta. Nel Cerignola in avanti giocheranno Malcore e D’ Andrea. Arbitrerà Stefano Nicolini della sezione di Brescia.