Basket, Happy Casa Brindisi: Nick Perkins non sarà confermato





Perkins ha dichiarato: “Sono stati tre anni bellissimi quelli trascorsi a Brindisi. Tre anni di lavoro e soddisfazioni in una città bellissima. Amo Brindisi come se fosse la mia seconda casa. Ai fantastici fans e tifosi dell’ Happy Casa dico grazie. Senza di loro non sarebbe stato possibile raggiungere i risultati che abbiamo ottenuto. Qui a Brindisi sono cresciuto tanto. Grazie ancora a tutti quelli che mi hanno voluto a Brindisi”.





Il direttore sportivo della squadra pugliese Simone Giofrè dovrà sostituire Perkins in modo adeguato per la prossima stagione.

In A/1 di basket maschile l’americano dell’ Happy Casa Brindisi Nick Perkins non sarà confermato. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023. Non sarà rinnovato. Lo ha annunciato il cestista.