Serie C, Play Off: il Foggia sfiderà il Cerignola allo Zaccheria

via Foggia Calcio 1920







Nelle altre partite il Pescara dopo il pareggio 2-2 dell’andata ospiterà la Virtus Verona all’ “Adriatico”, il Lecco affronterà l’ Ancona al “ Mario Rigamonti-Mario Ceppi” , all’andata finì 2-2. Il Vicenza dovrà vedersela con la Pro Sesto al “ Romeo Menti” dopo aver perso 2-1 nell’andata e l’ Entella giocherà col Gubbio in Liguria dopo la sconfitta 2-0 all’andata. Nel Cerignola in avanti Sainz Maza e Achik. Nell’andata il Cerignola vinse 4-1 al “Monterisi” per cui basterà un pareggio o una sconfitta con due gol di scarto per qualificarsi al secondo turno. Il Foggia dovrà vincere con tre reti di vantaggio.

Nel ritorno del primo turno della fase nazionale dei Play Off di Serie C il Foggia sfiderà oggi alle 20,30 il Cerignola allo “Zaccheria”. La gara sarà trasmessa in Diretta Tv su Rai Sport, canale 58 digitale terrestre. Nei dauni in attacco Ogunseye e Peralta.