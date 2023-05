Nel secondo tempo al 13’ Adryan del Brescia non è riuscito a schiacciare di testa in porta. Al 30’ Vazquez degli emiliani ha sfiorato la terza rete. Al 45’ Mangraviti dei lombardi non ha concretizzato una buona occasione. Il Parma ha raggiunto il Cagliari al quinto posto con 54 punti. Il Brescia è quartultimo a 38 punti in zona play out.

Nel posticipo della trentaseiesima giornata di Serie B il Parma ha vinto 2-0 sul Brescia al “Tardini”. Nel primo tempo all’11’ gli emiliani sono passati in vantaggio con Benedyczak con una conclusione di destro. Al 17’ il Parma ha raddoppiato con Benedyczak con un tocco a porta vuota. Al 25’ Ndoj dei lombardi è andato vicino al gol.