Il tecnico dell’ Happy Casa Frank Vitucci avrà a disposizione Burnell Reed, Bowman Harrison D’Angelo, Lamb Mascolo, Mezzanotte Riismaa Bayehe e Perkins. L’allenatore della Virtus Bologna Sergio Scariolo potrà utilizzare Cordinier Mannion, Belinelli Pajola, Jaiteh Shengelia, Hackett Mickey, Ojeleye Teodosic e Abass.

Nella seconda gara dei quarti di finale dei Play Off Scudetto di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi sfiderà oggi alle 20,30 la Virtus Bologna al “Pala Dozza”. Gli emiliani dopo la vittoria 104-68 nella prima gara cercheranno un nuovo successo per portarsi sul 2-0. I pugliesi dovranno prevalere per riportare la serie di partite in parità, 1-1.