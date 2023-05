Taranto, picchia e rapina l'anziana madre: ordinanza di custodia cautelare in carcere per 47enne





Le indagini hanno consentito di raccogliere elementi idonei a ritenere che l’uomo, nei primi mesi dello scorso anno allo scopo di estorcere somme di denaro, avrebbe ingenerato nella anziana donna con continue minacce di percosse e di morte (e in qualche occasione anche con estrema violenza), uno stato di agitazione e paura. In qualche occasione, quando la donna non acconsentiva alle sue richieste sarebbe stata colpita al volto con uno schiaffo.





Nel corso della vicenda, la vittima sarebbe stata costretta a continue consegne di denaro, per un ammontare complessivo di circa 70mila euro. Ieri mattina, i poliziotti della Squadra Mobile hanno rintracciato il destinatario dell’ordinanza e lo hanno accompagnato presso la Locale Casa Circondariale dove dovrà espiare la pena di 3 anni di reclusione.

TARANTO - Gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla Corte d’Appello di Taranto nei confronti di un pregiudicato tarantino di 47 anni, ritenuto presunto responsabile di estorsione aggravata e rapina nei confronti dell’anziana madre.