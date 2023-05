Belgrado, strage in una scuola: uccide 9 persone

Strage in una scuola primaria di Belgrado, in Serbia, dove un 14enne ha aperto il fuoco con la pistola calibro 9, sottratta al padre, contro i propri compagni di classe uccidendo almeno 9 persone e 7 feriti, tra cui l'insegnante presente in aula.

Non sono chiare le ragioni di tale strage, ma è certo che era stata pianificata già da un mese dal giovane, dato che la polizia ha ritrovato nell'abitazione la piantina della scuola con un elenco di nomi da uccidere.