BINETTO - Scene da Far West ieri sera intorno alle 20 a Binetto, alle porte di Bari. Alcuni malviventi stavano rubando una Opel Crossland nei pressi di via Stazione, spingendola con un Suv Audi Q5. I malviventi hanno speronato con violenza un'auto dei carabinieri che hanno incrociato poco distante dal luogo dove era avvenuto il furto. Il mezzo dell'Arma è rimasto gravemente danneggiato.I militari, secondo le prime ricostruzioni, si sono comunque messi quindi all'inseguimento dei ladri. Una fuga breve, perché il Suv si è poi schiantato contro il muro di una villa di via Sabino. I banditi sono poi fuggiti a bordo di un'altra auto con la quale avrebbero fatto perdere le loro tracce. Ad intervenire sul posto i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e altre pattuglie dei carabinieri.Il militare rimasto ferito nello speronamento non versa in gravi condizioni.