BISCEGLIE - Dramma nella Rsa Opera Don Uva di Bisceglie dove una donna di 80 anni è volata dal quarto piano della casa di riposo dove era ospite. Nessuna ipotesi viene esclusa dagli inquirenti, ma la più accreditata e quasi certa sarebbe il suicidio. La tragedia si è consumata lo scorso sabato, come sottolinea La Gazzetta del Mezzogiorno, ed è trapelata solo nelle ultime ore.Secondo le prime ricostruzioni, la donna camminava con difficoltà e con l'ausilio di un deambulatore e non risultava essere affetta da patologie psichiatriche. Una volta arrivati i soccorsi per l'ottantenne, non c'era più niente da fare.Le indagini sono state affidate ai carabinieri. La donna, secondo i primi accertamenti, sarebbe caduta dalla finestra del corridoio che dovrebbe essere chiusa ermeticamente. La stanza dell'80enne è stata sequestrata e il personale è stato ascoltato.