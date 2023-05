BISCEGLIE - Si è tenuta venerdì 26 maggio, nell'auditorium della società operaia di mutuo soccorso "Roma intangibile", la cerimonia di conferimento del Premio Internazionale "Lucrezia Borgia". Il riconoscimento, ideato dall'associazione culturale Osservatorio nazionale duchessa Lucrezia Borgia di Bisceglie presieduta da Antonio Speranza, è stato consegnato nel corso di un evento condotto dall'attrice Rossella Di Liddo.Francesca Rodolfo, giornalista e scrittrice, ha ricevuto il premio per l'impegno nel sociale alla guida dell'associazione culturale e di volontariato "Divine del sud" che si occupa di valorizzare e sostenere persone in carrozzina, con sindrome di down, malate oncologiche, straniere, vittima di violenza. È anche presidente onorario di Ops, l'Osservatorio per le politiche sociali, la famiglia e la sicurezza. Ha collaborato - tra gli altri - al progetto "Testimoni di legalità attiva" della Prefettura Bat, affrontando tematiche di strettissima attualità, dalla violenza di genere al bullismo e cyberbullismo, passando per i fenomeni della droga e della mafia. È testimonial di uno spot sociale in onda sui canali del gruppo Norba sull'umanizzazione delle cure nel reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari.Premiati anche i registi cinematografici Marco Melluso e Diego Schiavo mentre una targa speciale è stata consegnata all'attore Francesco Di Bitetto, volto storico della Compagnia dialettale biscegliese .La cerimonia è stata introdotta da Pasquale D'Addato, presidente di "Roma intangibile". Madrina della serata la scrittrice, pittrice e sceneggiatrice Maria Giuseppina Pagnotta.