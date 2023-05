A fare da cornice alla premiazione i colori dell'arcobaleno, una grandissima Bandiera della Pace donata dall'istituto comprensivo Gaetano Salvemini di Alessano (si ringrazia la dirigente scolastica Chiara Vantaggiato), all' A.S.D. "L'Adelfia" che partita dalla tomba del venerabile Don Tonino Bello più di due anni fa, sta facendo il giro dell' Italia con l'unico intento "DISABILITARE IL PREGIUDIZIO".



Questa bandiera sia un simbolo in ricordo della dott.ssa Barbara Capovani scomparsa pochi giorni fa, affinché tragedie come questa non accadono mai più.



Queste le parole del Presidente dell'A.S.D. "L'Adelfia" Daniele Piscopello presente alla Manifestazione.

BITETTO (BA) - Sabato 06 Maggio 2023 sui campi del centro sportivo "A.Antonucci" di Bitetto si è concluso il campionato di calcio A7 Regione Puglia organizzato dalla DCPS (Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale) della FIGC. "Il Calcio è di tutti" è lo slogan che ha accompagnato la manifestazione.