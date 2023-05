Radrizzani è arrivato a Genova ha visitato il centro sportivo di Bogliasco e ha conosciuto il Consiglio di Amministrazione della Sampdoria. In alternativa a Radrizzani sarebbe interessato all’acquisto dei liguri il finanziere Alessandro Barnaba di Roma. Ma prima di acquistare la Sampdoria Radrizzani o Barnaba dovranno trovare l’accordo con Massimo Ferrero che è l’azionista di maggioranza della società blucerchiata.

- Andrea Radrizzani è interessato all’ acquisto della Sampdoria che è retrocessa dalla Serie A in Serie B. Per l’imprenditore che è proprietario del Leeds in Inghilterra sarà una corsa contro il tempo. I blucerchiati hanno numerosi debiti e dovranno iscriversi alla Serie B entro il 20 Giugno, termine ultimo stabilito dalla Figc. Se non riusciranno secondo indiscrezioni potrebbero fallire e ripartire dalla Serie C nella prossima stagione perché hanno vinto lo scudetto nel 1991.