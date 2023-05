Cerignola, agguato ai danni di un 42enne: è il secondo in pochi mesi





L'uomo, soccorso dal 118 e dall'eliambulanza, è stato trasportato alla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.



La sua vita non sarebbe in pericolo. L'agguato è avvenuto intorno alle 21.30 di ieri sera nei pressi di un autolavaggio. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

CERIGNOLA (FG) - Si torna a sparare nel foggiano. Un 42enne è stato trovato sanguinante in un garage di via Rialto, a Cerignola, dopo essere stato colpito da due colpi alla spalla sinistra e al volto. E' il secondo agguato in pochi mesi ai danni dell'uomo.