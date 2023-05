ROMA - Si svolgerà il 18 e il 19 maggio a Bari, al The Nicolaus Hotel lo Spring Meeting della SICOB, Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche dal titolo “Condividere per crescere”. Presidente del Meeting sarà il Dott. Antonio Braun, Coordinatore Regionale SICOB per la Puglia.Coordinatore scientifico dell’evento sarà il Dott. Ugo Bardi. Tra i numerosi temi affrontati nella "due-giorni" barese, la sempre maggior integrazione tra le varie discipline che accompagnano il paziente verso il dimagrimento. Si parlerà infatti di integrazione tra chirurgia, endoscopia e nuove tecnologie, dell’importanza del follow-up ma anche di farmaci per perdere peso, sempre più alleati della chirurgia bariatrica.Centrali saranno anche le sessioni dedicate a gravidanza e chirurgia bariatrica, al weight regain, alla dieta mediterranea, alla dieta chetogenica e alla gestione delle complicanze. Una sessione intitolata “Accusa e difesa” affronterà le problematiche legali che coinvolgono molto spesso i professionisti della chirurgia.PROGRAMMA CERIMONIA INAUGURALE 18 MAGGIO ORE 17.30-19.00Presidente del Congresso: Antonio BraunPresidente SICOB: Marco Antonio ZappaModera Ornella Mancini, Giornalista RAI17.30-17.40 Michele Emiliano Presidente Regione Puglia17.40-17.50 Antonio Decaro Sindaco di Bari17.50-18.00 Vito Montanaro Regione Puglia Direttore del Dipartimento della Salute e del Benessere18.00-18.10 Ettore Sansavini Presidente GVM18.10-18.20 Saluti del Presidente Onorario Pietro Forestieri (Napoli)18.20-18.30 Condividere per crescere, Antonio Braun (Bari)18.30-18.40 La SICOB che cresce, Marco Antonio Zappa (Milano)18.40-19.00 Intrighi e sberleffi nella cappella Sistina, Nicola Basso (RomaLink per seguire la cerimonia online: http://springsicob.it e www.sicob.org