via Taylor Swift fb

BARI - I chirurghi hanno utilizzato la chirurgia oculare LASIK per trattare i pazienti con miopia, ipermetropia e astigmatismo da quando è stata approvata dalla FDA nel 1999. La procedura rapida ed essenzialmente indolore offre a chi ha problemi di vista la possibilità di vedere chiaramente senza occhiali o lenti a contatto.Quasi tutti gli oltre 20 milioni di persone che si sono sottoposte a LASIK hanno sperimentato risultati che cambiano la vita e il tasso di soddisfazione dell'intervento chirurgico è pari al 98%, secondo gli studi pubblicati dall' American Refractive Surgery Council Inoltre, le complicazioni con LASIK sono molto basse - "ben al di sotto dell'1%", come riportato dall'American Refractive Surgery Council.Con percentuali di successo così elevate e bassi rischi di LASIK, non sorprende quante persone abbiano deciso di sottoporsi all'intervento chirurgico. Ma se hai ancora bisogno di un po' di convincimento, ascoltare le esperienze dei tuoi idoli che hanno subito l'operazione può aiutarti.Ecco 5 celebrità che hanno avuto LASIK e sono state soddisfatte dei loro risultati:La potente musicista Taylor Swift ha avuto LASIK per correggere la sua vista e da allora non ha più guardato indietro.Tranne quella volta in The Tonight Show con Jimmy Fallon nel 2019, quando è stata mostrata una clip del suo processo di recupero. La mamma di Swift ha registrato le conseguenze della sua chirurgia refrattiva, che includeva un incontro emotivo con una banana (a causa degli effetti collaterali delle sue pillole antidolorifiche).Nonostante un promemoria imbarazzante e il nuovo hashtag coniato da Fallon, "#LasikLover", Swift riferisce che ora può vedere molto bene.Quando sei famoso come Nicole Kidman, può essere difficile schivare paparazzi e fan eccitati per strada. Per molto tempo, la Kidman, che si considerava legalmente cieca, si è semplicemente tolta gli occhiali per non dover vedere o affrontare situazioni così opprimenti.Alla fine, ha deciso di correggere la sua grave miopia con la chirurgia LASIK. Da allora, ha trovato una nuova prospettiva sulla vita con la sua vista migliorata e ora saluta con entusiasmo gli estranei.Suggerimento: se sei nervoso per la tua chirurgia oculare LASIK, chiedi di portare con te una persona cara. Kidman dice che essere in grado di tenere la mano di suo marito, Keith Urban, durante la procedura ha contribuito ad alleviare la sua ansia.Se stai cercando uno sguardo dietro le quinte di LASIK, potresti voler guardare la procedura di Kim Kardashian, che è stata descritta in "Al passo con i Kardashian". (Tieni presente che questa è la reality TV, quindi è un po 'drammatizzata.)Sebbene fosse nervosa, Kardashian ha detto che si è svegliata il giorno dopo e poteva vedere meglio di quanto avesse mai fatto prima. Sua sorella minore Kylie Jenner ha subito un intervento chirurgico agli occhi LASIK con lo stesso chirurgo oculista anni dopo.La top model Cindy Crawford ora ha una visione da top model, ed è tutto grazie a LASIK. Ha optato per il trattamento dopo aver sentito parlare bene della chirurgia oculare dal suo agente.Crawford dice che ha sempre lottato per inserire e togliere i contatti, e i suoi occhiali le sembravano più scomodi che utili. È entusiasta di non doversi più preoccupare di addormentarsi con gli occhiali e ama il fatto di non averne più bisogno per guidare.Molte persone hanno lo stesso problema con le lenti a contatto che aveva Kenny G: fastidiosi sintomi di secchezza oculare dopo una giornata di utilizzo. Si è anche lamentato del fatto che quando ha finito di togliere e pulire le lenti la sera prima di andare a letto, non era più abbastanza stanco per andare a dormire.Ma quando Kenny G ha trovato LASIK, la sua vita è cambiata in meglio. Era così entusiasta della sua visione dopo l'intervento chirurgico che l'ha consigliata ai suoi amici, incluso Michael Bolton, che ha accettato con entusiasmo il suo consiglio.Ora Kenny G può partecipare liberamente alle attività che ama: giocare a golf, suonare il sassofono e persino volare in aereo, il tutto senza il fastidio di indossare occhiali o lenti a contatto.