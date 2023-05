In occasione di Tutto Food 2023, Divì Puglia, azienda di panificati di alta qualità - nata dalla tradizione alimentare della famiglia Divella di Gravina in Puglia, di cui è discendente Christian Divella, ideatore del progetto, e dall’abilità e dal talento del giovane panificatore Alessandro D’Ambrosio - presenta il nuovo prodotto da forno La Pugliarè, una base pronta unica con tutte le caratteristiche della pizza in pala.

Nata da mani pugliesi con l’ambizione di conquistare tutti i palati, compresi quelli internazionali, grazie alla consistenza del suo impasto croccante fuori e morbido dentro, La Pugliarè ha tutti i punti di forza della pinsa romana, della pizza a pala e della focaccia.

Realizzata dalla selezione dei migliori grani pugliesi, e dalla rivisitazione di un’antica ricetta romana, La Pugliarè è una pizza in pala pugliesizzata realizzata con farine di grano 100% italiane e a km 0, con caratteristiche che la rendono unica per la sua alveolatura, digeribilità, leggerezza e versatilità.

Il nuovo prodotto di punta di casa Divì viene creato con materie prime di altissima qualità e una doppia lievitazione naturale superiore a 24 ore, che garantiscono altissima digeribilità, praticità e velocità di utilizzo. Gli impasti sono senza conservanti, lievitati naturalmente con lievito madre e stesi artigianalmente a mano per dare vita a un nuovo gioiello gastronomico d’artigianalità pugliese che esalta ogni singolo ingrediente proveniente dalla regione.

Ingredienti di eccellenza e il meglio delle materie prime pugliesi, unite alle tipica accoglienza e ospitalità che caratterizza la regione, si ritrovano in Pugliarè. Un prodotto che rappresenta la Puglia a 360 gradi, ma che accoglie allo stesso modo anche ingredienti di qualità selezionati con cura di altre regioni - come ad esempio il grano tenero proveniente da una sola e precisa zona del Veneto – per "ospitare" la qualità in senso lato come la Puglia e i pugliesi sanno fare.

Da sempre attenta anche alla salute e al benessere, oltre ad offrire il meglio dei prodotti pugliesi ed italiani, Divì Puglia ha creato un prodotto totalmente senza conservanti, fonte naturale di proteine e a più basso contenuto di carboidrati. Con un mix di farine dei 4 legumi tipici della zona - Ceci, Lenticchia Rossa, Piselli e Cicerchie – provenienti da mulini a macinatura a pietra, Pugliarè parla di Murgia e di un territorio che per tradizione sforna da sempre capolavori gastronomici. Storia e metodi antichi per un prodotto che guarda al futuro.

Pronta da infornare, senza l’onere di doversi affidare a pizzaioli o fornai, o di dover acquistare macchinari, impastatrici, celle di lievitazione e forni professionali, La Pugliarè si può degustare una volta ultimata la cottura che richiede solo 3 o 4 minuti in un normale forno preriscaldato a una temperatura di 250 gradi. La Pugliarè richiederà poi solo tanta fantasia e creatività per essere farcita con qualsiasi condimento e degustata in compagnia.

Oltre alla Pugliarè Classica, il prodotto è disponibile anche in versione Venere, Quadra e Mini.





La Pugliarè Venere

La bontà della Pugliarè arricchita da tutte le proprietà della farina di riso venere: alto contenuto di antiossidanti, fosforo, magnesio e tante vitamine.

La Pugliarè Quadra

Altra forma stesso gusto. Pratica da mangiare in compagnia tagliata in tanti cubetti che mettono allegria e creano buon umore a chi le prepara e soprattutto a chi delizia il suo palato. La Quadra è facile da preparare in casa: alta, soffice e leggermente croccante sul fondo, è profumata, alta, morbidissima e soffice come una nuvola.

La Pugliarè Mini

Una dose più piccola di bontà. Le mini Pugliarè rappresentano il connubio di tutti i punti di forza della pizza e della focaccia in un’unica base pronta per essere infornata.





Caratteristiche tecniche:

Ingredienti: farina di tipo “0”, lievito naturale, acqua, sale iodato, olio evo.

Allergeni in tracce: Cereali con glutine, soia, senape, sesamo, latte e derivati

Peso: 350 gr (confezione singola)

Shelf life dichiarata: 60 giorni.

Condizioni di stoccaggio: Temperatura controllata a 4°C

Condizioni di trasporto: Condizione di igiene idonee e temperatura controllata a 4°C





La Pugliarè, insieme alla nuove focacce e base per la pizza create con grano saraceno presentate in anteprima a Tutto Food sono dei prototipi che saranno resi disponibili sul mercato entro l'estate 2023.

Inoltre, per tutta la durata della fiera presso lo stand Divì è presente la Private Nutritionist Ilenia Grieco, per offrire consigli alimentari e di sana alimentazione ai visitatori.