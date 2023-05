BARI - “A Monopoli abbiamo conquistato un risultato straordinario: oltre il 70% degli elettori ha deciso di rinnovare la fiducia al sindaco uscente Angelo Annese e le liste della coalizione hanno sfiorato il 77%. Segno che il buongoverno e la serietà nell’amministrare un territorio, perseguendo una visione precisa di sviluppo, premiano. Per noi è una grande festa, ma è anche l’occasione per analizzare l’esito elettorale: le forze civiche della coalizione Annese hanno portato a casa una percentuale eloquente, oltre il 52%. Numeri che parlano da soli e che confermano l’importanza delle liste civiche, la loro capacità di intercettare una fetta larghissima, maggioritaria, del consenso. Un mondo che, unito ai partiti tradizionali, fa la differenza e conduce alla vittoria. Si tratta di un modello che viaggia su tre binari: credibilità della proposta politica del candidato sindaco, spazio al civismo e sostegno dei partiti. Un laboratorio politico già avviato con successo in Regione Puglia e che a Monopoli ha trovato la sua espressione più alta e convincente. E’ una bella giornata per il nostro territorio, che guarda al domani nel segno della continuità: grazie, Monopoli!”. Così in una nota il consigliere regionale di Con, Stefano Lacatena.