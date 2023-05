BARI - L’imprenditrice barese Daniela Vinci è stata designata vicepresidente di Federmeccanica, la Federazione Sindacale dell'Industria Metalmeccanica Italiana.La designazione è stata approvata nei giorni scorsi dal Consiglio Generale di Federmeccanica, su proposta del Presidente Federico Visentin, nell’ambito della nuova Squadra di Presidenza per il biennio 2023-2025.Laureata in economia e commercio, Daniela Vinci è dal 2013 amministratrice delegata di Masmec S.p.A., società specializzata in tecnologie di precisione, robotica e meccatronica, applicate ai settori dell’automotive e del biomedicale.Il Consiglio Generale di Federmeccanica le ha attribuito la vicepresidenza con delega alla promozione della Meccanica e Meccatronica nel Sud Italia con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze di settore presenti nel territorio meridionale, diffondere le nuove tecnologie e sostenere la necessità di politiche atte a sviluppare le condizioni fondamentali per fare impresa, partendo dalle infrastrutture materiali fino a quelle immateriali e alla creazione delle competenze.Nella nuova squadra di presidenza è presente anche un altro pugliese Corrado La Forgia, Amministratore Delegato e General Manager VHIT S.p.A., che ha ricevuto la Delega alla Transizione Tecnologica ed Ecologica.Gli altri vicepresidenti sono: Diego Andreis (Consigliere e Managing Director Fluid-o-Tech S.r.l.) - Delega sulla Comunicazione e cultura d’Impresa,Fabio Astori (Presidente Luxor S.p.A.) - Delega sulle Relazioni Interne, Fabio Tarozzi (Presidente e Amministratore Delegato SITI-B&T Group S.p.A.) - Delega ai Rapporti con i Territori, Stefano Serra (Amministratore Delegato Teseo S.p.A.) - Delega all’Istruzione e Formazione, Luciano Sale (Direttore Human Resources & Real Estate Fincantieri S.p.A.) - Delega alle Politiche del Lavoro e Sicurezza sul Lavoro, Antonio Liotti (Chief People & Organization Officer Leonardo S.p.A.) - Delega al Welfare, Claudia Persico (Vice Presidente e Rotational Director Persico S.p.A.) - Delega alla Cultura di Genere, Simone Silvano Bettini (Amministratore Delegato Rosss S.p.A.) - Delega alla Crescita Strutturale delle Imprese.“La presenza due pugliesi ai vertici di Federmeccanica è segno della crescente importanza del polo meccanico e meccatronico del nostro capoluogo nello scenario nazionale e della capacità che questo tessuto ha di esprimere figure imprenditoriali di prim’ordine” hanno commentato il presidente di Confindustria Bari e BAT Sergio Fontana e il presidente della Sezione Meccanica di Bari e BAT Cesare De Palma.