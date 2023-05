via As Roma fb





La nota dolente del giovedì europeo delle italiane è arrivata da Firenze con la clamorosa e beffarda sconfitta della Fiorentina subìta dal Basilea nella semifinale di andata di Conference League. La Viola, dopo essere passata in vantaggio con Cabral al 25' del primo tempo, viene raggiunta e rimontata dagli elvetici con le reti messe a segno da Diouf e Amdouni, rispettivamente al 71' e al 92'.





Nella gara di ritorno - anch'essa in programma giovedì prossimo in Svizzera - la Fiorentina dovrà vincere senza subire reti per poter accedere alla finale, dove potrebbe affrontare in caso di successo a Basilea la vincente fra AZ Alkmaar e West Ham. Quest'ultimo ha vinto 2-1 l'altra semifinale di andata giocata in contemporanea con quella del Franchi.

- All'1-1 interno della Juventus con il Siviglia, nell'altra semifinale di andata di Europa League ha fatto da contraltare l'1-0 della Roma sul Bayer Leverkusen. I giallorossi hanno superato i tedeschi all'Olimpico nella serata di giovedì 11 maggio 2023 con una stoccata al 63' di Bove, abile nel riprendere la respinta di Hradecky sulla precedente conclusione a rete di Abraham. Per i giallorossi di Mourinho questa vittoria costituisce un piccolo vantaggio da saper gestire nella semifinale di ritorno in Germania, programmata per le ore 21:00 di giovedì 18 maggio 2023 su Rai Uno.