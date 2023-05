Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina necessita di più tempo per preparare una controffensiva contro la Russia, poiché l'esercito ha ancora bisogno degli aiuti promessi dall'Occidente. Tuttavia, il capo della milizia Wagner, Yevgueni Prigozhin, ha affermato in un audio pubblicato su Telegram che questa è solo una tattica di Zelensky, poiché la controffensiva è già in corso. Nel frattempo, la Gran Bretagna ha fornito missili da crociera a lungo raggio Storm Shadow all'Ucraina in previsione della controffensiva.

KIEV - Il presidente ucraino, come già accaduto in passato in vari paesi dell'Unione Europea, potrebbe fare una breve visita a Roma nei prossimi giorni per incontrare il Papa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e forse anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Prima di questa possibile visita, Zelensky ha già visitato Helsinki, in Finlandia, e L'Aia, nei Paesi Bassi, e ha in programma un incontro con il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier a Berlino.