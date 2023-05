BARI - “Sull’allaccio al depuratore di Porto Cesareo siamo a un punto di svolta: dal 15 giugno gli abitanti della località La Strea, che è già provvista di fognatura, potranno chiedere di allacciarsi alla rete fognaria. Il depuratore sarà avviato all’esercizio durante l'estate. Al riguardo da sempre abbiamo auspicato una soluzione ottimale per la comunità di Porto Cesareo, che rappresenta una risorsa per il territorio pugliese e che custodisce un’area marina protetta di grande importanza ecologica”, sono le parole di Anna Grazia Maraschio, assessore all’ambiente della Regione Puglia.Sulla vicenda interviene anche Alessandro Delli Noci, assessore allo sviluppo econonomico. “I lavori per la realizzazione delle trincee sono stati avviati e dal 15 giugno i cittadini della località La Strea già dotata di fognatura, potranno presentare domanda di allaccio che sarà prontamente eseguita. Il depuratore rappresenta per la Comunità di Porto Cesareo uno strumento indispensabile a tutela della salute dei cittadini e per l’economia del mare dell’intero territorio, su cui tanto la Regione Puglia sta investendo. Economia del mare che non significa solo turismo ma per esempio attività di sviluppo sostenibile come l’acquacoltura, la pesca, le biotecnologie marine”.