via Juventus fb

SIVIGLIA - La finale di Europa League 2023 non sarà tutta italiana. Dopo l'1-1 dell'andata, la Juventus è stata battuta 2-1 a Siviglia dopo i tempi supplementari e quindi gli andalusi sfideranno la Roma il 31 maggio per il trofeo.E' Vlahovic che era entrato da meno di un minuto a sbloccare la partita al 20' della ripresa ma l'ex Milan Suso pareggia al 26'.Ai supplementari, l'ex attaccante della Roma Erik Lamela ha segnato e portato gli spagnoli in finale.